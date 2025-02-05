Bugün 5 Şubat Çarşamba... Gün biterken, günün öne çıkan haberlerini İGFA'da 22. Saat'te sizler için bir araya getirdik.BURSA (İGFA) - Gün biterken, günün öne çıkan haberlerini bir araya getirdik.

İşte 05 Şubat Çarşamba günü İGFA'da 22. saatten öne çıkan başlıklar...

Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da

Pençe Kilit'ten acı haber

İmamoğlu'na 7 yıla kadar hapis ve yasak isteniyor

En büyük afet mutfağı hizmette

Özgür Özel: Depremin yargılamaları fiyaskodur

İ zmir, tsunami için uyarı sistemi kuracak

Narin Güran davasında verilen cezalar adil mi?

' Nilüfer Çayı' Bursa Valiliği markajında

İŞKUR Gençlik'e başvurular başlıyor

Beklenen kar başladı... Daha da kuvvetlenecek

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"Haber paylaşınca güzel..."