İETT Genel Müdürü İrfan Demet, Mete ailesinin 15 Ekim 2024 tarihinde metrobüste dünyaya gelen bebeklerini ziyaret etti.İSTANBUL (İGFA) - 15 Ekim'de, Hanife Mete ve eşi Cemal Mete hastaneye gitmek için taksi bulamaması üzerine metrobüse binmiş ve bindikleri araçta bebekleri hayata gözlerini açmıştı. Sağlık kontrollerinin ardından taburcu edilen bebek ve aileyle irtibatını kesintisiz sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı kuruluşu İETT, bu kez aileyi evlerinde ziyaret etti.

3,5 haftalık olan bebeği kucağına alarak Mete ailesiyle sohbet eden İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İETT tarihine geçen bebeğe ve dört kardeşine hediyeler takdim etti.

Doğduğunda mücadelesinden dolayı Mete ailesinin Yılmaz ismi verdiği bebeğin kimliği de çıktı. Aile bebeğe Muhammed Alparslan ismini verdi.