Bir dizi ziyarette bulunmak için Bayburt’a gelen İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ilk olarak Valilik binasında Vali Cüneyt Epcim ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Valilik ziyaretinin ardından Belediye binasına geçerek Belediye Başkanı Hükmü Pekmezi ile bir araya gelen İçişleri Bakanımız Soylu, daha sonra Valilik binası önünde vatandaşlarımızla hitap etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu MHP İl binasını ziyaretinde Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Bekir Kasapla görüştü.

Soylunu İl binasındaki ziyaretinde İl Başkanı Bekir Kasap kendilerine Bayburt hatırası adına hediye takdiminde bulundu.