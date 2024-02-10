HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun katılımıyla aday tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda Genel Başkan Yapıcıoğlu HÜDA PAR Bayburt Belediye Başkan Adayını da açıkladı. HÜDA PAR’ın Bayburt Belediye Başkan adayı, 2019 yılından beri Bayburt İl Başkanlığı görevini yürüten Maşallah Oruçoğlu oldu.

Biz insanımıza her şeyden önce üç şeyi vadediyoruz.

“Genel Başkanımızın tensibiyle Bayburt’umuzun Belediye Başkan Adaylığı görevi şahsıma tevdi edildi. Bizim de tüm adaylar gibi bazı projelerimiz var ama bizim insanımıza her şeyden önce şu üç şeyi vadediyoruz. Biz halkımıza yalan söylemeyeceğiz, halkımızın malını yemeyeceğiz ve halkımıza ihanet etmeyeceğiz.” diyen Oruçoğlu devamında

“Dürüst belediyecilik, gerçek hizmet” şiarıyla çıktığımız bu yolda inşaallah biz de kapı kapı dolaşarak, sıkılmadık bir el bırakmadan insanımıza HÜDA PAR’ımızın belediyecilik anlayışını anlatacağız. HÜDA PAR’ın belediyecilik anlayışıyla nelerin değişeceğini, ne gibi yeniliklerin geleceğini anlatacağız. Ama bunu yaparken bazıları gibi kırıp dökmeyeceğiz. Seçimler ve makamlar insanımıza hizmet için vardır. Bu anlamda tüm adaylara ve partilere çağrımız, seçim sürecinin toplumu kutuplaştırmadan ve nezaket içinde geçmesidir. Çünkü hiç kimsenin insanımızın huzurunu kaçırmaya hakkı yoktur.” ifadelerini kullandı.