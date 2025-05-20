Muğla Milas Belediyesi tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak sürdürülen ‘Hoş Geldin Bebek Projesi’ devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Bilinçli aileler ve sağlıklı bireyler yetişmesine katkıda bulunabilmek için bebek ve anne sağlığı açısından hayati önem taşıyan bir dizi eğitimin verildiği projede, alanında uzman bebek hemşiresi tarafından ailelere bebek bakımı ve gelişimi, annenin beslenmesi, bebeğin emzirilmesi ve anne sütünün önemi konusunda bilgiler aktarılıyor.

AİLELERE HEDİYE SEPETİ TAKDİM EDİLİP BİLGİLENDİRMELER YAPILIYOR

Milas Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen proje kapsamında gerçekleşen ziyaretler yapılan bilgilendirmelerin ardından içerisinde bebek bezi, bebek alt temizleme pamuğu, anne göğüs pedi, bebek şampuanı, bebek sabunu, pişik kremi, ıslak havlu, ateş ölçer, ağız mendilinin bulunduğu hediye sepeti ve Prof. Dr. Sırrı Bektaş’ın Bebeğimizin ilk 1000 günü kitabının ailelere takdim edilmesi ile devam ediyor. Sıcak bir aile ortamında geçen ziyaretler günün anısına çekilen fotoğraf ile son buluyor.

Günden güne daha fazla aileye ve bebeğe ulaşan Hoş Geldin Bebek Projesi hakkında bilgi almak ve ziyaret talebinde bulunmak isteyen 0-4 ay aralığındaki bebek sahibi aileler 0533 614 29 40 numaralı telefonu arayarak Hoş Geldin Bebek Projesi ekibine ev sahipliği yapabiliyor.