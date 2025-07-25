Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Temmuz 2025’te mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,8, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,5 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 2,2 artış gösterdi.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Temmuz 2025 güven endeksi verilerini açıkladı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre:Hizmet sektörü güven endeksi, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 azalarak 110,0 seviyesine geriledi.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 0,5 düşüşle 107,9 değerine inerken, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 2,2 artarak 88,8 seviyesine yükseldi.

Söz konusu veriler, hizmet ve perakende sektörlerinde güvenin bir miktar gerilediğini, ancak inşaat sektöründe iyimser bir toparlanma olduğunu gösterdi.