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TÜİK, Mart ayına ilişkin Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endesklerini açıkladı. Güven endekslerinde hizmet sektörü artış kaydederken, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde azalış kaydetti.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayına yönelik Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre güven endeksi; hizmet sektöründe yüzde 0,2 arttı, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,5 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mart ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,2 oranında artarak 114,4 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 oranında azalarak 113,4 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,5 oranında azalarak 88,9 değerini aldı.