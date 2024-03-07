Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu’nun istifası kadar istifa gerekçesi de çok tartışıldı. Bayburtlu Hemşerimiz Pamukçu, “İnancımızla uyumlu olmayan adaylar gösterildi” sözleriyle partiye sokulan FETÖ’cüleri kastettiğini açıkladı.

Bayburtlu Hemşerimiz Suat Pamukçu Yeni Şafak Gazetesine yaptığı açıklamada:

Partinin Milli Görüş çizgisiyle bir ilgisinin kalmadığını kaydeden Pamukçu, istifa gerekçesi olarak sunduğu “İnancımızla uyumlu olmayan adaylar gösterildi” sözlerine de açıklık getirdi. Bu sözlerle partiye sokulan FETÖ’cüleri kastettiğini açıklayan Suat Pamukçu, hepsinin ismini tek tek bildiğini kaydetti.

Pamukçu İstifa açıklamasında “İnancımızla uyumlu olmayan adaylar” var. FETÖ! Varlar. Genel Başkan’ın yanında varlar. Özellikle şunu söyleyeyim; ısrarla ittifaka karşı olanlar kesin FETÖ'cüdür. Bu FETÖ'cülerin de şu anda tek hedefleri Reisicumhur ‘dur. İntikam almak duygusuyla yanıp tutuşuyorlar.

AK Parti'ye katılacakmışsınız diye sorulunca:

Ben siyasetçiyim. Erbakancıyım. Burada bu kadar söyleyeyim.

Erbakan Hoca, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına iktidara gelmesini hep önlemiştir. Dindar insanların savrulmaması için de konferanslar vermiştir hep. Hoca’nın derdi Müslümanların başka bir yere, yani CHP’ye gitmemesiydi.

Bu nedenle AK Parti kurulurken gidenlere bir şey söylemedi. Şimdi Allah razı olsun, Sayın Cumhurbaşkanımız CHP’nin iktidara gelmemesi için elinden gelen her şeyi yapıyor. Sanayileşme diyorsak, onu da yapıyor. Müslümanları bir arada tutuyor.

Erbakan Hocamın hedefleri de buydu. Siyaseti de böyleydi. Benim 68’den beri Milli Görüş’ten anladığım budur dedi.

Hemşerimiz İstanbul Milletvekili seçim çalışmaları kapsamında Gazetemizi ziyaret etmişti.