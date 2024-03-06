Bayburtlu Hemşerimiz Nurettin Memoğlu Selahaddin Eyyubi dizisindeki rolüyle Hemşerilerimizin takdirini topluyor.

Memoğlu geçtiğimiz yıllarda TRT ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'da rol almıştı. Memoğlu burada dizinin 93. Bölümünde Karakoyunlu Oba Beyi rolündeydi.

Bu rollerde dizi setlerinde gösterdiği performans ile özellikle artık kendisi tarihi dizilerin aranılan yardımcı karakter oyuncusu oldu.

Dizilerin aranan yardımcı karakter oyuncusu oldu

Memoğlu geçtiğimiz yıllarda TRT ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul’da rol almıştı.

Memoğlu oynadığı rollerde dizi setlerinde gösterdiği performans ile özellikle artık kendisi tarihi dizilerin aranılan yardımcı karakter oyuncusu oldu.

Yeni dizilerde rol alıyor

Dizide oldukça başarılı bir oyunculuk performansı sergileyen Nurettin Memoğlu bunun ardından Mehmetçik Kûtulamâre dizisinin 16.Bölümünde de önemli rol aldı.

Hemşerimiz Memeoğlu bir çok dizide rol alıyor. Gebze’ye siyaset, spor ve iş dünyasında başarılar getiren Memoğlu’na başarılar diliyoruz.

Memoğlu en son TRT’de yayınlan “Selahaddin Eyyubi” dizinde rol alıyor.