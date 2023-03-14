İş insanı ve siyasetçi,Gürsoy Atlı açıklamasında:

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dileyen Atlı, 2023 genel seçimlerinde aziz milletimize hizmet etmek için milletvekilliği adaylık başvurusunu yaptık.

AK Parti’nin kimsesizlerin kimsesi ve milli iradenin tezahürü bir parti olduğunu vurgulayan Atlı, “AK Parti’yi diğerlerinden ayıran temel özellik, milletin çıkarlarını, ülkenin menfaatlerini daima kendisinin üstünde tutmasıdır. Bizim davamız, senlik benlik davası değil, memlekete hizmet davasıdır. Bizim mücadelemiz Türkiye’yi aydınlık geleceğine, yepyeni ufuklara kavuşturma mücadelesidir.

Atlı ayrıca İstanbul da yaşayan Bayburtlu Hemşerilerimizin sesi olmak ve Ulaşım sektörünün içerisinden gelen biri olarak taksi , minibüs, servis , kamyon vb. gibi ulaşım sektörünün sorunlarını meclise taşıyıp sorunları çözmek ve sesleri olmak için adayım dedi.

Gürsoy Atlı Kimdir.?

1965 yılında Bayburt'ta doğan Gürsoy Atlı,1968 yılından itibaren İstanbul'da ikamet ediyor.

Siyasete 1983 yılında başladı.1985 – 2010 yılları arası ticari taksi işletmeciliği yaptı. 2010-2015 yılları arası Türkiye’nin En Büyük Ticari Taksi İşletmesi olan Kale Taksi’de Genel Müdürlük Yapan Gürsoy Atlı,2015 Yılında kendi firmasını kurdu.

Atlı Ticaret firmasın da İstanbul Bağcılar Otocenter Galericiler Sitesinde Taksi Plakası Alımı ve Satımı, Araç Alımı ve Satımı yapmakta.

Halen Otomotiv sektörün de faaliyet göstermekte. Bu güne kadar çeşitli siyasi partilerin kademelerinde çalıştı.

Üç dönem Kağıthane Anavatan Partisi ilçe Yönetim Kurulu Üyesi , Kağıthane Refah Partisi İlçe Deleğeliği , Kağıthane Fazilet Partisi Belediyesi Meclis Üyesi Adayı ve İlçe Deleğeliği , 2004 Yılı Kağıthane Ak Parti Meclis Üyesi Adayı , İstanbul Bayburt Spor Kulübü Kurucu Başkanı , Türkiye Bayburtlular Federasyonu Üyeliği , Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Üyeliği , Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Üyeliği ve İstanbul Taksi Sahipleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kurucusu Başkan Yardımcısı , Fenerbahçe Futbol Kulübü Kongre Üyesi görevlerinde bulundu.