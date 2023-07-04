Mehmet Taştan (43) isimli vatandaş Helva Köyü Buz Mağarası'na düşerek hayatını kaybetti.

İstanbul'da yaşayan ve yaz tatili dolayısıyla sila-i rahim amaçlı doğduğu Helva köyüne gelen Mehmet Taştan isimli vatandaş, arkadaşları ile Helva köyünde bulunan Buz Mağarasını gezerken, 80 metrelik çukura düştü.

Olay yerine gelen AFAD ve Jandarma ekipleri Mehmet Taştan'ın cansız bedenine zorlu bir çalışmanın ardından ulaştı. Taştan'ın cenazesi, sağlık ekipleri tarafından otopsi yapılmak üzere Bayburt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Taştan'ın İstanbul'da inşaat ve emlak sektöründe çalıştığı öğrenildi.