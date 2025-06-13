Kocaeli Çayırova Belediyesi’nin bilgi evlerinde eğitim gören öğrenciler, bu hafta sonu gerçekleştirilecek.KOCAELİ (İGFA) - LGS öncesinde son hazırlıklarını tamamlıyor. Bütün bir yıl boyunca bilgi evlerinde LGS hazırlığı yapan Çayırovalı öğrenciler, kendilerine sunulan bu imkandan çok memnun olduklarını dile getirdi.

Eğitim önceliğimiz çocuklarımız geleceğimiz anlayışıyla Çayırova’ya hizmet eden ve bu doğrultuda Çayırovalı öğrencilerin her zaman destekçisi olan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, sınav sürecindeki öğrencilerin yanında. Çayırova Belediyesi’nin bilgi evlerinde yıl boyunca hem derslerine yardımcı hem de sınav için eğitim alan Çayırovalı öğrenciler, 15 Haziran Pazar günü LGS sınavında ter dökecek. LGS sınavına hazırlık için bilgi evlerini tercih eden Çayırovalı gençler, kendilerine sunulan bu imkandan çok memnun olduklarını dile getirerek, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye teşekkürlerini iletti.

“EĞİTİM HAYATIMIZA ÇOK KATKISI OLDU”

Fen Lisesi hedefiyle sınavı bekleyen Hacer Demir, “Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilgi Evi’ne yıl boyunca sınava hazırlık amacıyla geldim ve tüm hocalarımız çok güzel bir şekilde bizlere ders anlatıyorlar. Burada çok fazla soru çözüyoruz, bu da soru çözümümüzü hızlandırdı. Hem sosyalleştik hem de çok güzel etkinliklere dahil olduk. Bilgi evinin ders açısından da katkısı çok büyük. Sınavda da fen liselerini hedefliyorum. Öğretmenlerimin yıl boyunca hem rehberlik hem de ders olarak bizlere çok katkıları oldu. Bu imkanı bize sunan Çayırova Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi’ye çok teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.

“EĞİTİMDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ”

İsmail Karadaş ise, “LGS sürecindeyiz, bilgi evlerinde sınava hazırlandım. Üç senedir burada eğitim alıyorum. Önceden derslerim kötüydü ama bilgi evleri sayesinde derslerimi yükselttim. Hocalarımızın anlatımıyla birlikte hem öğrendik, hem test çözerek derslerimizi pekiştirerek verimli bir ders kaynağı elde ettik. Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi’ni hedefliyorum, bu doğrultuda da çalışmaya devam ediyorum. Bilgi evlerinde aldığımız eğitimden dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum.”

“HEDEFİM GÜZEL BİR ANADOLU LİSESİ”

Sınava bilgi evlerinde hazırlanan Muhammet Emir Cici ise, “Ben sınava burada hazırlanmaya başladım, hocalarımız sağ olsun bizlere çok emek verdi. Hedeflerim güzel bir Anadolu lisesi veya sağlık meslek lisesi kazanmak, bu imkanları bize sunduğu için belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Başkanımızın bize sunduğu imkanlar sayesinde Çayırova’dan da önemli doktorların çıkacağına inanıyorum.”