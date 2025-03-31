Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havayolunda yolcu hakları başvuru sürecinin tamamen dijitalleştiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, sistem sayesinde yolcuların artık taleplerini önce havayolu işletmesine, sonra idareye iletmek zorunda kalmayacağını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM), Yeni Sivil Havacılık Modeli çerçevesinde havacılık sektöründe denetimsiz ve takipsiz hiçbir alan bırakmamak ve tüm süreçleri merkezileştirmek amacıyla yeni bir hizmeti devreye aldığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, KDM-ERP (ctm.shgm.gov.tr) sistemine entegre edilen Yolcu Hakları Modülü ile yolcu şikayet ve taleplerinin tek noktadan ve tamamen dijital bir şekilde yönetilmesini sağlayacaklarını ifade etti.

Havayolu işletmelerini, vatandaşları ve SHGM’yi dijital ortamda buluşturduklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, “Yolcular artık taleplerini önce işletmeye, sonra idareye iletmek zorunda kalmayacak. Süreci tek tıkla başlatabilecek.” dedi. KDM-ERP sistemi üzerinden yapılacak başvuruların öncelikle havayolu şirketi tarafından değerlendirileceğini belirten Uraloğlu, “Yolcunun ve havayolu şirketinin anlaşamadığı durumlarda sürece doğrudan SHGM dahil olacak.” açıklamasında bulundu.

“FİZİKİ EVRAK VE E-POSTA DEVRİ KAPANDI”

Uraloğlu, sistem kapsamında başvuru süreçlerinin hız kazanacağını ve başvuruların çok daha kısa sürede sonuçlandırılacağını söyleyerek “Fiziki evrak ve e-posta devri kapandı. Yolcular tüm talep ve şikayetlerini sadece KDM-ERP sistemi üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirecek.” diye konuştu.

KDM-ERP sisteminin yalnızca yolcu hakları başvurularını değil, havacılıkla ilgili tüm süreçleri kapsayacağını belirten Uraloğlu, “Sistem ile birlikte havacılıkta denetimsiz, izlenemez hiçbir alan bırakılmayacak. Havacılık sektörünün tamamında süreç yönetimi merkezi bir yapıya kavuşacak. Sivil havacılıkta takipsiz hiçbir alan kalmayacak.” açıklamasında bulundu.

YILDA 1 MİLYON BAŞVURU BEKLENİYOR

2024 yılında SHGM’ye ulaşan yolcu başvuru sayısının 18 bin civarında olduğunu hatırlatan Uraloğlu, “Yeni sistemle bu sayının 1 milyona kadar çıkmasını bekliyoruz. Çünkü artık doğrudan havayoluna giden başvurular da bu platform üzerinden yürütülecek. Sistemin kapsayıcılığı çok daha geniş.” ifadelerini kullandı.