Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Afet Mutfağı’nda ucuz ve kaliteli bir şekilde hazırlanan ekmekler, ‘Halk Ekmek’ satış noktalarında satışa sunulacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını tamamladığı Afet Mutfağı, Ramazan ayı öncesi ekmek ve pide üretimine başlıyor.

Büyükşehir’in ucuz ve kaliteli bir şekilde hazırlayacağı ekmekler, ‘Halk Ekmek’ noktalarında satılacak.

HALK EKMEK NOKTALARINDA SATILACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı önemli yatırımlardan biri olan Afet Mutfağı, Ramazan ayı öncesi ‘Halk Ekmek’ üretimine hazırlanıyor. Afet Mutfağında Ramazan ayı boyunca pide üretiminin yapılması da planlanıyor. Muhtemel afet durumlarında Marmara Bölgesi’ne hizmet verecek olan, içinde kuru ve soğuk depo alanlarından ekmek üretim fırınına kadar birçok bölümün bulunduğu Afet Mutfağı, kent genelinde yaygın olarak bulunan ‘Halk Ekmek’ noktalarında satılmak üzere ekmek üretimi yapacak.

HEM UCUZ HEM DE KALİTELİ EKMEK

Büyükşehir iştiraki Antikkapı A.Ş. tarafından işletilecek olan Afet Mutfağı, Kocaeli’nin ucuz ve kaliteli ekmeğinin yanında Ramazan ayı boyunca ucuz ve kaliteli pideyi de yine vatandaşlara sunacak. En temel besin maddesi ekmeği Afet Mutfağının hijyenik koşullarında üretecek olan Büyükşehir, ekmek ve pideyi ucuz ve kaliteli bir şekilde vatandaşın sofrasına ulaştıracak.

ANTİKKAPI A.Ş.’NİN 30 YILLIK TECRÜBESİYLE

Afet Mutfağında üretilecek ekmekler, el değmeden, tamamen steril bir ortamda pişirilerek satışa hazır hale getirilecek. Antikkapı A.Ş.’nin 30 yıllık tecrübesiyle, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Türk Gıda Kodeksine uygun olarak üretilecek ekmekler, Ramazan ayından önce vatandaşlar için satışa çıkarılacak. Afet Mutfağı, Kocaelililere en sağlıklı, en hijyen ve en güzel unlu mamul üreten bir yer olacak.