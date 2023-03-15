AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat'a başvuru dilekçesini sunan Kobal, burada yaptığı açıklamada, "Genel merkezimizle yaptığım istişareler sonucunda 28. Dönem genel seçimlerinde Bayburt milletvekili aday adayı olup, Bayburtumuza hizmet yolunda tekrar kolları sıvama kararı almış bulunmaktayım" dedi. Kobal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İlçe yönetim kurulu üyesi olarak başladığım siyasi hayatımda, evim, yuvam olan AK Parti’de çeşitli kademelerde bulundum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu dava yolunda görev ayırt etmeden, bayrak asmaktan, sandık görevlerinden il başkanlığına kadar Bayburt'umuza hizmet yolunda tarafıma atfedilen tüm görevleri, ‘aşk ile koşan yorulmaz’ anlayışıyla ifa etmeye çalıştım. Bu güne kadar zaferlerle çıktığımız rekorlar kırdığımız tüm seçimlerin tekrarına Allah’ın izniyle 2023’te Türkiye Yüzyılında tekrar şahit olacağız.

Genel merkezimizle yaptığım istişareler sonucunda 28. Dönem genel seçimlerinde Bayburt milletvekili aday adayı olup, Bayburt'umuza hizmet yolunda tekrar kolları sıvama kararı almış bulunmaktayım. Kuruluşundan bu yana birlikte çalıştığım dava arkadaşlarıma, benden desteğini esirgemeyen hemşehrilerimize şükranlarımı sunarım ve hayatta olmayanlara Allah’tan rahmet dilerim.

Ayrıca bu kutlu hizmet yolunda aday adayı olan ve olacak kardeşlerime başarılar dilerim. Allah yar ve yardımcımız olsun."



