Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenleme çalışmaları tamamlanan Güzelyalı’da, çiçeklendirme çalışmaları başladı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Bursa sahillerinden en iyi şekilde yararlanmaları için çalışmalarına devam ediyor.

Güzelyalı sahilinde 22 bin metre kare parke, 3 bin 200 metre bordür ve bin 600 metre duvar çalışması yapılmıştı. Şimdi ise Güzelyalı sahilinde çiçeklendirme çalışmaları başladı.

Bursalıların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen bu çalışmalar, esnafı ve vatandaşları memnun ediyor.

“GÜZELYALININ YENİ HALİNDEN OLDUKÇA MEMNUNUZ”

Güzelyalı sahilinde ailesiyle gezen bir vatandaş, sahilde yapılan çalışmalarla ilgili Herkes Duysun muhabiri ile görüşlerini paylaştı.

Vatandaş, “Sahil çalışmalarının ardından şimdi ise sahilimiz mevsimlik çiçekler ile süsleniyor. Çok güzel görünüyor. Güzelyalı’nın yeni halinden oldukça memnunuz. Bursa Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.