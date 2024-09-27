Güzelbahçe Belediyesi ve Resüsitasyon Derneği'nin Avrupa Resüsitasyon Derneği-ERC işbirliğinde Güzelbahçe Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nde Hayata El Ver Projesi kapsamında ‘Temel Yaşam Desteği’ eğitimi verildi.İZMİR (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Sağlıklı Yaş alma Merkezi’nde düzenlenen ilk etkinliğe Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, Resüsitasyon Derneği temsilcileri ve hocaları, sivil toplum kuruluşları başkan ve temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. Temel Yaşam Desteği, kalp masajı eğitiminin önemini ve farkındalığı ile Otomatik Eksternal Defibrilatör yani Şok Cihazı kullanımı eğitimi başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

İlk yardım uygulamasını başarılı bir şekilde gerçekleştiren Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, ‘‘Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’mizdeki ilk etkinliğimizi değerli hocalarımızı vatandaşlarımızla bir araya getirerek gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık. Temel Yaşam Desteği eğitimiyle ani kalp durması sonucu sevdiklerimizi ya da hiç tanımadığımız bir canı kurtarmamız için ihtiyaç duyduğumuz şey bugün ki aldığımız eğitim ve iki elimiz. Herkes hayat kurtarabilir. Tüm hocalarımıza değerli zamanlarını bize ayırdıkları için ve vatandaşlarımıza tek tek bu bilgileri uygulamalı aktardıkları teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık’’ dedi.

Resüsitasyon Derneği; insan yaşamını korumak ve kurtarmak için, Resüsitasyon standartlarının gelişimini eğitimlerle ve bilimsel çalışmalarla sağlamayı, bu konularda ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile koordinasyon içinde bulunmayı amaç edinmiş, “Resüsitasyon Tıbbı” ve “Acil Tıbbi Bakım” konularında çalışan multidisipliner bir kuruluştur.

Toplumun her kesimine “ani kalp durması” ile karşılaştıklarında yapılması gerekenleri öğretmek, mümkün olduğunca çok kişiye “Temel Yaşam Desteği Ve Otomatik Ekternal Defibrilatör Kullanımı” eğitimi vermektedir.