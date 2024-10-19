Güzelbahçe Belediyesi, Sumatik hizmetlerine devam ediyor. 1 ay içinde 4 sumatik cihazını hizmete açtı.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Atatürk ve Mustafakemalpaşa Mahalleleri’nden sonra yeni Sumatik hizmetini Çamlı ve Yalı mahallelerinde de başlattı. Başkan Günay, “ İkincisini Mustafakemalpaşa Mahallesi’ne kurduğumuz sumatikten sonra 15 gün içinde çamlıya kuracağız demiştik. Verdiğimiz sözü tuttuk ve sumatik cihazlarını vatandaşlarımızın hizmetine sunduk” dedi.

‘HER ŞEYİ HALKIMIZ İÇİN YAPIYORUZ’

Verdikleri sözleri zaman kaybetmeden yerine getirdiklerini söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “ İlk pilot bölge olarak seçmiş olduğumuz Atatürk Mahallemizden sonra 1 ay içeresinde 4 mahallemize daha sumatik hizmeti getirdik. Bu bizim için büyük bir mutluluk. Halkımız istedi biz de zaman kaybetmeden yerine getirdik. Üçüncüsünü Çamlı Köyümüzün meydanına kurduk. Dördüncüsünü de Yalı Mahallemizde hizmete başlattık. Vatandaşımız başka mahallelere gitmeden kendi mahallelerinden bu imkandan faydalanabilecekler. Halkımızın istekleri doğrultusunda Güzelbahçe Belediyesi olarak gece gündüz demeden hizmetlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.