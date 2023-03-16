Gürbüz Akbulut 2015 yılında İzmir 1. bölgeden AK Parti Milletvekili adayı olmuştu.

Gürbüz Akbulut Kimdir.?

Bayburt’ta 1976 yılında doğan Gürbüz Akbulut, ilkokulu Bayburt’ta 21 Şubat İlkokulunda, orta ve lise öğrenimini Bayburt İmam Hatip Lisesinde tamamladıktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesini 1999 yılında dereceyle bitirdi.

Öğrenim Durumu

· Yüksek Lisans Çalışmasını 2002 yılında D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı

· Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Doktora Çalışması devam etmektedir.

YAPTIĞI GÖREVLER:

· TBMM Milletvekili Danışmanlığı (2002-2014) yaptı.

· ABKA (Avrupa Birliği Kariyer Akademisi)( Brüksel) Avrupa Parlamentosunda çeşitli çalışmalara katıldı.

· Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Denizli ve İzmir İl Müdür Y. Yaptı. (2014-2016)

· PTT A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (2016-2020)

· UPU (DÜNYA Posta Birliği İdari Konseyi İşletme Komitesi Başkanlığı (2018-2019)

Çeşitli Çalışmaları

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından düzenlenen eğitim ve siyasi çalışmalara katıldı, yurtiçi ve yurtdışında Almanya, Fransa, İngiltere, Macaristan, Katar, Azerbaycan, Endonezya, Singapur, Kenya, İsviçre,( UPU İşletme Komitesi Başkanı) de birçok ulusal ve uluslararası programa katıldı ve katkı sundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki çalışma süresince yapılan tüm seçimlerde AK Parti Genel Merkez ve İl Seçim çalışmalarına katkı sağladı.

ABKA (Avrupa Birliği Kariyer Akademisi) tarafından koordine edilen Avrupa Birliği Hukuku, AB Ekonomisi, AB Kurumları, AB Parlamentosu, AB Tarihi vb. ile ilgili çalışmalarda bulundu. Brüksel’de AB Parlamentosu ve Berlin’de Almanya Federal Parlamentosunda çeşitli çalışmalarda bulundu.

2014-2016 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında yönetici olarak görev yaptı.

7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde İzmir 1.Bölgeden milletvekili adayı oldu. Evli ve çocuk babasıdır.