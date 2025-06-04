İzmit Belediyesinin haber sitesi gulumseizmit.com.tr, yalnızca belediye haberlerine yer verdiği Mayıs ayında 2 milyona yakın sayfa görüntülenmesine ulaşarak dijital alanda büyük bir başarıya imza attıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesinin çalışmalarını kamuoyuna doğrudan ve sade bir dille aktaran gulumseizmit.com.tr, büyük bir dijital başarıya imza attı. Sadece İzmit Belediyesi haberlerine yer veren ve içinde magazin, spor ya da köşe yazısı bile olmadan, Mayıs ayında 2 milyona yaklaşan sayfa görüntülenmesiyle Kocaeli genelinde yayın yapan birçok haber portalını geride bıraktı.

“GÜÇLÜ BİR MECRA”

Basın Yayın Müdürü Sercan Al, bu başarının ardındaki yaklaşımı şu sözlerle anlattı: “Bu site, klasik bir haber portalı değil. İzmit Belediyesinin tüm çalışmalarını doğrudan, doğru ve düzenli bir şekilde kamuoyuna aktarıyor. Sade, hızlı ve güvenilir olması sayesinde vatandaşın ilgisini fazlasıyla çekiyor. İlçede olan biteni belediyenin kendi dilinden anlatmak adına çok güçlü bir mecra oluşturduk”

“GENİŞ KİTLELERE ULAŞIYOR”

İzmit Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Samet Can Demir ise sitenin teknik altyapısına ve kullanıcı deneyimine dikkat çekti:“gulumseizmit.com.tr’yi kurarken amacımız sadece bilgi vermek değil; aynı zamanda herkesin kolayca erişebileceği, sade ve güçlü bir dijital deneyim sunmaktı. Klasik belediye sitelerinden farklı olarak sadece haber odaklı çalışıyor. Gelinen noktada, bu sade yaklaşımın çok daha geniş kitlelerce benimsendiğini görmek bizi mutlu ediyor”