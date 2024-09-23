“Gördesli Yazarlar” Manisa Kitap Fuarı’ndaki imza gününde okurlarıyla buluştu. Gördesli Yazarlar, Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneğinin organizasyonuyla 7. Manisa Kitap Fuarına katıldılar.MANİSA (İGFA) - Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği, Gördesli Yazarları imza günü için bir araya getirdi. İmza günü öncesinde Gördesli Yazarlar, kahvaltıda buluştular. Yazarlar kahvaltı eşliğinde sohbet ettiler.

Gördesli Yazarlar, Kahvaltı sonrasında Atatürk Kent Parktaki Manisa Kitap Fuarındaki stanta geçerek okurları için kitaplarını imzaladılar. İmza gününe, Ahmet Çaçur, Ahmet Gökçe, Ahmet İnce, Ayşe İlker, Cüneyt Aybey, Emine Ataman Koç, Fatih Keskin, Hüseyin Tunçay, İbrahim Atabey, İsmail Aybey, Kazım Germiyanoğlu, Mustafa Ali Öztürk, Necati Küçük ve Süleyman Sami İlker katıldı.

Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Ertekin yaptığı açıklamada ” Gördesli Yazarlar Buluşmasındaki desteklerinden dolayı, Yunusemre Belediye Başkanlığına, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına, emeği geçen herkese, imza gününde “Gördesli Yazarlar” standında bizleri yalnız bırakmayan hemşehrilerimize ve dostlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Gördesli Yazarlar ise kitap severler ile buluştukları için memnun olduklarını ifade ettiler ve Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Ertekin ve yönetim kuruluna teşekkür ettiler.

