Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Gölmarmara ilçe merkezinin evsel nitelikli atık sularının arıtıldığı tesiste, Şehit Özcan Yıldız İlköğretim Okulu 5’inci sınıf öğrencilerini ağırladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü, her yaştan öğrencinin gelişimine ve çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla organize ettiği teknik gezileri sürdürüyor.

Bu kapsamda, MASKİ Gölmarmara Atık Su Arıtma Tesisi’nde, Şehit Özcan Yıldız İlköğretim Okulu 5’inci sınıf öğrencileri misafir edildi. Öğrenciler, MASKİ Genel Müdürlüğü Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı yetkili personeli ve öğretmenleri ile birlikte Gölmarmara’daki atık su arıtımını yakından görerek öğrendi.

Tesisteki faaliyetleri merakla inceleyen öğrenciler, tüm üniteleri ve çalışma şekillerini görme fırsatı buldu. Öğrenciler, tesisle ilgili sorularını yetkili personele yöneltip arıtım süreci hakkında detaylı bilgi sahibi oldu. Ayrıca, su kaynaklarının sınırlı olduğu, suyun tasarruflu kullanılması gerektiği ve doğaya bırakılan her damla suyun geri kazanımının ne kadar önemli olduğu da öğrencilere aktarıldı. Yetkililer, atık suyun çevreye zarar vermeden tekrar doğaya kazandırılması için yapılan çalışmaların yanı sıra suyun bilinçli tüketilmesinin sürdürülebilir bir gelecek için hayati önem taşıdığını da vurguladı.