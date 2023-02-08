Gökçedere halkı tek yürek oldu.Vatandaşlar Gıdadan giyime bir çok yardım malzemesini Gökçedere Belediye binası önüne getirdiler.

Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır yaptığı açıklamada:

Deprem bölgesine acil olarak gönderilecek yardım malzemesiyle ilgili yaptığımız anonsun ardından harekete geçen yüzlerce Gökçedereli çok sayıda yardım malzemesini, Belediye Hizmet Binamıza ulaştırdı. Gökçedereli vatandaşlarımızın bağışladığı yardım malzemelerini ulaştırmak üzere afet bölgesine doğru dualarla yola çıkıyoruz. Deprem bölgesine ulaştırmak üzere başlattığımız kampanyaya hassasiyet gösteren tüm Gökçederelilere ve Demirözü Kaymakamımız Sayın Ali Ekber Ateş ‘e teşekkürlerimizi sunuyoruz dedi.