Geleceğin girişimcilerine ışık tutmaya devam eden Osmangazi Belediyesi, ‘Girişimci Kafası Söyleşileri’ kapsamında TÜRKONFED Başkan Yardımcısı ve Akademika Ambalaj Genel Müdürü Ramazan Kaya’yı ağırladı.BURSA (İGFA) - Fikirleriyle fark yaratmak isteyenler için Girişimci Kafası Söyleşileri düzenleyen Osmangazi Belediyesi, iş dünyasında başarı hikayeleri yazmış isimleri gençlerle bir araya getiriyor. Sosyolog Mürvet Özçelik Doğan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen programda girişimciler, kendi deneyimlerini anlatarak katılımcılara ilham veriyor.

Gençlik ve Girişimcilik Merkezi’nde düzenlenen programda insanların girişimci olarak doğduğuna vurgu yapan TÜRKONFED Başkan Yardımcısı ve Akademika Ambalaj Genel Müdürü Ramazan Kaya “Girişimcilikte en önemli husus şansları değerlendirmek. Gençlerin ne yapmak istediklerini bilmeleri ve bu hedefler doğrultusunda çalışmaları büyük önem arz ediyor. Konfor alanlarının dışına çıkıp, şartları zorlamaları gerekiyor. Hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Mücadele ettiğinizde size farklı kapılar muhakkak açılacaktır” dedi.

Gençler tarafından büyük ilgi gören söyleşi sonunda merak edilen soruları yanıtlayan Kaya, kendisini girişimci ruhlarla buluşturduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a yürekten teşekkür etti.