Genç Sanayici İş İnsanları Derneği (GESİAD) Yönetimi tarafından düzenlenen 'Yaza Merhaba' etkinliğinde Üyeler ve konuklar gönüllerince eğlendiler.BURSA (İGFA) - GESİAD'ın Dobruca 106'da gerçekleştirdiği 'Yaza Merhaba' etkinliğine MARSİFED Başkanı Osman Akın, BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, TÜMKAD Başkanı Ülfet Öztürk, NİLTİMDER Başkanı Olgun Şafak Karabiber ve GESİAD üyelerinin yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşunun yönetici ve üyeleri de katılım sağladı.

AIFTeam'in ana sponsorluğunda gerçekleşen programın açılışında konuşan GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Papatya, "Yoğun bir dönemin ardından artık yaz sezonunu açıyoruz. Bu güzel gecede bizlere destek olan tüm sponsor firmalarımıza ve tüm katılımcılara çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmasının ardından sponsor firmalar; AIFTeam, Aeroto, Bupiliç, Blend Wine and Spirits, By Kaya Group, DRN Destek Hizmetleri, Eges Özel Güvenlik, Heuft Knows How, İzmakpar, Kutlucan Holding, Özgür Metal Kalıp ve Plastik, Run Digital, Teracity, Ümay Otomotiv ve Özçimen Tekstil'e teşekkür plaketleri takdim edildi.

MARSİFED Başkanı Osman Akın'ın, GESİAD'ın yeni üyesi CVS Tutucu Takım Sistemleri Kurucu Ortağı Sibel Eroğlu'na rozetini takmasının ardından GESİAD üyeleri çeşitli yarışmalarda birbirleri ile mücadele ederken eğlenceli anlar da yaşandı.

Gecede sahne alan Safa Zakir ise 1 buçuk saat boyunca pop ve rock tarzındaki şarkıları seslendirdi.