Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘Gençlik Bursa’da Yollarda’ projesi kapsamında gençlere Bursa’yı tanıtmaya devam ediyor. Düzenlenen turlar kapsamında İznik’in tarihi ve turistik merkezleri ziyaret edildi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 18-25 yaş arasındaki gençlerin Bursa’yı tüm değerleri ile tanımaları amacıyla ‘Gençlik Bursa’da yollarda’ projesi yürütülüyor.

Her hafta Bursa’nın tarihi ve turistik mekanlarını tanıma imkanı bulan gençler, proje kapsamında son olarak İznik’i gezdi. Zengin bir kültür birikimine sahip olan İznik’in tarihi ve turistik mekanlarını gezen gençler, keyifli bir gün geçirme fırsatı buldu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği ‘Genç maceracılar yeni rotalar’ projesinin son durağı ise Nilüfer Atlı Vadi oldu. Eğlenceli ve macera dolu bir gün geçiren gençler, atlara binerek doğanın eşsiz güzelliklerini keşfetti.

Ücretsiz gezilerden yararlanmak isteyen gençler, www.bbbgenclikkulubu.com adresinden ya da bbgenclikkulubu instagram sayfasından verilen linke tıklayarak başvuru yapabilir.