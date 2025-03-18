Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Yalova, Balıkesir, Sakarya ve Düzce illerinden genç hafızların katıldığı Genç Nida Hafızlık Yarışması, büyük bir heyecanla sona erdi.BURSA (İGFA) - Genç Nida Hafızlık Yarışması 2. Bölge Finali'nde, lise kategorisinde Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Havva Amine Karakuş birinci olurken, ortaokul kategorisinde ise Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokulu öğrencisi Ayşe Yıldızoğlu birincilik ödülünü kazandı.

Genç hafızların yeteneklerini sergilediği ve Kur’an-ı Kerim’e olan bağlılığın pekiştirildiği yarışma, bu yıl da büyük ilgi gördü.

Yarışma sonunda dereceye giren tüm katılımcılara çeşitli ödüller takdim edilirken, etkinliğin gelecek yıllarda daha da büyüyerek devam edeceği vurgulandı.