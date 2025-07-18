Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 yılı “İşgücü Piyasasında Gençler” araştırması, 15-34 yaş grubundaki gençlerin işgücü durumunu, eğitim-iş eşleşmesini ve işe geçiş süreçlerini ortaya koydu. İstihdam oranı yüzde 52,5, işsizlik oranı yüzde 12,7 olarak kaydedildi. Gençlerin yüzde 67,2’si eğitim seviyelerinin, yüzde 70,3’ü ise becerilerinin yaptıkları işle uyumlu olduğunu belirtti.ANKARA (İGFA) - TÜİK’in 2024 yılında Hanehalkı İşgücü Araştırması ile birlikte yürüttüğü “İşgücü Piyasasında Gençler” araştırması, 15-34 yaş grubundaki 24 milyon 291 bin kişinin işgücü piyasasındaki durumunu inceledi. Avrupa Birliği uyum çalışmaları kapsamında yapılan araştırma, gençlerin eğitim geçmişleri, işe geçiş süreleri ve eğitim-beceri eşleşmelerini değerlendirdi.

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM VERİLERİ

2024’te 15-34 yaş grubunda işgücüne katılanların sayısı 14 milyon 606 bin, istihdam edilenlerin sayısı 12 milyon 744 bin, işsizlerin sayısı ise 1 milyon 862 bin oldu. İşgücüne katılma oranı yüzde 60,1, istihdam oranı yüzde 52,5, işsizlik oranı ise yüzde 12,7 olarak hesaplandı. İstihdam edilen gençlerin yüzde 25’i lise altı, yüzde 24,7’si 4 yıllık yükseköğretim ve üzeri, yüzde 18,2’si genel lise mezunu.

EĞİTİM VE ÇALIŞMA DENEYİMİ

Lise ve üstü eğitimli gençlerde, eğitimi sırasında staj veya çıraklık gibi en az bir ay çalışma deneyimi olanların istihdam oranı yüzde 68,6 (erkeklerde yüzde 82,2, kadınlarda yüzde 54,8) olarak gerçekleşti. Çalışma deneyimi olmayan veya bir aydan kısa süreli deneyimi olanlarda bu oran yüzde 55,8 oldu.

Gençlerin yüzde 17,7’si eğitimini yarıda bıraktı veya bölüm değiştirdi. Bunun nedenleri arasında yüzde 22,5 ekonomik sebepler, yüzde 17,2 eğitim programının beklentiyi karşılamaması, yüzde 14,1 ailevi nedenler yer aldı.

İstihdamdaki gençlerin yüzde 67,2’si eğitim seviyelerinin, yüzde 70,3’ü becerilerinin işleriyle uyumlu olduğunu belirtti. Eğitim seviyesinin iş gereksinimlerinden yüksek olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 25,4, düşük olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 7,4 oldu. 4 yıllık yükseköğretim mezunlarında uyumluluk oranı yüzde 74,7, mesleki/teknik lise mezunlarında yüzde 62,3 olarak gerçekleşti. Beceri-iş uyumluluğunda ise 4 yıllık yükseköğretim mezunlarının yüzde 77,7’si, mesleki/teknik lise mezunlarının yüzde 62,3’ü işleriyle uyumlu olduğunu ifade etti.

İŞE GEÇİŞ SÜRELERİ

Eğitimini tamamlayan veya yarıda bırakan gençlerin yüzde 15,7’si, ilk işine eğitimden sonraki ilk altı ayda başladı (erkeklerde yüzde 17,3, kadınlarda yüzde 14). Üç aydan uzun süreli bir işte hiç çalışmayanların oranı yüzde 21,7 (erkeklerde yüzde 10,6, kadınlarda yüzde 33,9) oldu.