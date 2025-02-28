“TÜBİTAK 2204 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması İzmir Bölge Sergisi” ödül töreni,Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA) - Ödül törenine; İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Uşak İl Millî Eğitim Müdürü Halil Yücel, Aydın İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Sibel Sönmez,TÜBİTAK 2204 İzmir Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Onur Dönmez,TÜBİTAK 2204 İzmir Bölge Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Tonbul,TÜBİTAK yetkilileri,eğitim yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Uygulamalı bilim alanlarında lise öğrencilerini çalışmalar yapmaya teşvik etmek, öğrencilerin çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmaların gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışma; Aydın, Uşak, Manisa, Muğla, Denizli ve İzmir illerini kapsıyor.6 ilden18 finalistin belirlendiğibu yarışmada,dereceye giren öğrencilerTürkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Final töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından açılış konuşmasında projelerle ilgili verileri paylaşan TÜBİTAK 2204 İzmir Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Onur Dönmez, “Türkiye’de 12 bölgede gerçekleştirilen başarılı projelerle farklı alanlarda bizi Türkiye finallerine taşıyacak öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Genç araştırmacılara, onları yetiştiren ailelerine, öğretmenlerine ve eğitim yöneticilerine teşekkür ediyorum.” dedi.

YERLİ VE MİLLÎ PROJELERLE ÜLKEMİZİ GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ

Öğrencilerin gayretli çalışmalarının geleceğe olan umudunu pekiştirdiğini vurgulayanUşak İl Millî Eğitim Müdürü Halil Yücel, şunları kaydetti: “Gençlerimizin ürettiğiyerli ve millî projelerle ülkemizi dünyada aranılan ve tercih edilen bir konuma getireceğiz.Sevgili gençler, bugün her birinizde büyük bir adanmışlık görüyorum. İsminizi geleceğe taşıyacağınıza olan inancımızla sizlerle gurur duyuyoruz. Projelerinize gösterdiğiniz özveriyle ülkemize yaptığınız katkıyı, bir kez daha ortaya koyuyorsunuz. Proje sürecinin her aşamasında emeği geçen öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve öğrenci velilerine teşekkür ediyorum.”

Türkiye’nin vizyonunu yarınlara taşıyacak gençlerin hikâyelerini bugünden yazdığı söyleyenAydın İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “İlham veren her şey hayallerle başlar, bizler de hayallerinizi gerçekleştirmek için buradayız.Bilimin geliştiği bu dönemde, insanlığa faydalı projelerle tarihe adınızı yazdıracağınızı biliyor;sizlere güveniyoruz. Bu anlamda,çalışmalarınızda yanınızda olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

HAYATI KEŞFETME YOLCULUKLARINDA EVLATLARIMIZIN YANINDAYIZ

Öğrencilerin fikirlerini yenilikçi projelere dönüştürme yolculuklarında gösterdikleri azim ve çabanın gurur verici olduğunu belirten İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, şunları ifade etti: “Yapay zekânın hızla geliştiğibilginin çok değerli olduğu bir çağdayız. Doğru bilgiyi öğrenen ve bildiğini davranışa dönüştürebilen bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bugün, evlatlarımızın bilimsel meraklarını, keşfetme arzularını ve öğrenme tutkularını bir araya getirerek birbirinden değerli projelere dönüştürmeleri bizleri sevindiriyor. ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin sunduğu vizyonla bilgiyi pratiğe döken gençlerimiz, sadece kendi kaderini değil, milletimizin geleceğini de şekillendiriyor. Bilimsel projeleriyle dünyayı keşfeden, insanlığa ışık tutan ve umut veren bu gençlerimizin hayatı keşfetme yolculuklarında her daim yanındayız. Onların heyecanını gönlümüzde taşıyoruz. Bu yolda kıymetli öğrencilerimizi, onlara rehberlik eden öğretmenlerimizi ve her adımlarında yanlarında olan ailelerini yürekten tebrik ediyorum.”

Program, TÜBİTAK 2204 İzmir Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Onur Dönmez’inİzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi’ye plaket takdiminin ardından ödül töreniyle sona erdi.