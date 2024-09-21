Açılışa Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren'in yanı sıra önceki dönem Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Hasan Öztürk, CHP Parti Meclisi Üyesi Canan Taşer, CHP Gemlik İlçe Başkanı Servet Pehlivan ve yöneticileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum ve meslek kuruluşu temsilcileri katıldı.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, sosyal belediyeciliğin temelinin, çocuklara yapılan yatırım olduğunu söyleyerek "Uğur Böcekleri Gündüz Bakımevi'nin ne kadar başarılı olduğunu gördük. İkinci şubemizi Cumhuriyet Mahallesi'ne açtık. Burada Montessori Eğitim Sistemi ile plastik olmayan araç gereçlerle eğitim sağlayacağız. Üçüncü şubemizi aynı isim ve konseptle Umurbey'de açacağız. Birlik ve beraberliğimizi göstermeye devam edeceğiz. Bize güç katan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Deviren'den sonra söz alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise bakımevinde emeği geçen belediye çalışanlarını kutlayarak "İngiltere 3 ile 6 yaş arasına zorunlu eğitim sistemini yerleştirdi. Bu yaşlar arasındaki çocuğa verilen bilgi, onun yaşamının yüzde 70'ini oluşturuyor. Gelecekte iyi insan olmayı sağlama, kadın erkek ayırmaksızın birbirini arkadaş, insan görme, çevre bilgilerini o zaman verebiliriz. Bu anlamda bakımevimizin ayrı bir yeri var. Burada eğitim alacak çocuklarımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da "Açılışta olmaktan dolayı sizi mutlulukla selamlıyorum" diyerek "Sosyal anlamda, eğitim anlamında çöküş ile karşı karşıyayız. İyi ki CHP'li belediyeler var. Bu çöküşü gidermeye, kadınlara, çocuklara, ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalışıyorlar. Devletin yapması gerekip yapamadığı konularda eksikleri gidermeye çalışıyorlar. Emeği geçen önceki ve şimdiki başkanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Uğur Böcekleri Cumhuriyet Mahallesi Şubesi, 35 öğrenci kontenjanlı, 4-5 yaş ve 5-6 yaşındaki çocuklara, Montessori Eğitim Sistemi ile hizmet verecek. 3 öğretmen 3 yardımcı öğretmen 1 temizlik görevlisinin çalışacağı kreşte hobi bahçesi, robotik kodlama, İngilizce eğitim, müzik dersleri olacak.