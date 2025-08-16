Bursa Gemlik Belediyesi, Kurtul Piknik Alanı’nda vatandaşların daha temiz, güvenli ve konforlu bir ortamda vakit geçirebilmesi için kapsamlı bir temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Çalışmalar kapsamında; tuvaletlerin çevresindeki otlar biçildi, alan temizlendi ve yönlendirme tabelaları yenilendi. Tuvalet girişlerine asfalt kırıntısı serilerek düzenleme yapılırken, demir kapılar da boyandı.

Duvarlardaki çirkin yazılar silinerek alan estetik bir görünüme kavuşturuldu. Bursa Gemlik Belediyesi ekipleri ayrıca, gölet etrafında bulunan atıl alanın temizliğine başladı. Kurtul Köprüsü altında araçların geçişini zorlaştıran yol sorununa müdahale edilerek güvenlik sağlandı. Piknik alanına ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yol üzerindeki çukurlar kapatıldı.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, çalışmalarla ilgili şöyle konuştu: “Vatandaşlarımızın yeşil alanları huzur ve güven içinde kullanabilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin huzur ve güven içinde kullanabileceği yeşil alanlar için çalışmaya devam edeceğiz.”