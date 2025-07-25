TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın 13. Yaz Eğitim Kampı, Efes Selçuk’ta düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, genç şehir plancılarıyla bir araya gelerek yerel yönetimler, kent suçları ve kamusal alanların önemini tartıştı.İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası tarafından düzenlenen 13. Planlama Öğrencileri Yaz Eğitim Kampı, Pamucak Sahili’nde gerçekleştirildi.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Başkanı Akif Burak Atlar’ın moderatörlüğünü yaptığı söyleşide, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, geleceğin şehir plancılarıyla buluştu.

Söyleşide, ülke gündemi, yerel yönetimler ve şehir planlama ilişkisi, afetlere hazırlık ve kent suçları ele alındı.

BAŞKAN SENGEL: “HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ DEĞİL, ÜSTÜNLERİN HUKUKU”

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, söyleşide son dönemde yaşanan hukuki süreçlere değinerek, “Mezun olduğum okulda bana öğretilenlerle şu anda yaşananlar bir değil. Mevzuatlara uyduramadığımız, hukukun üstünlüğü ile açıklayamadığımız bir ortamdayız. Üstünlerin hukuku seyir ediyor” dedi.

Efes Selçuk’un arkeolojik, doğal ve kentsel sit alanlarıyla korunması gereken bir kent olduğunu vurgulayan Sengel, TOKİ projesine yönelik Şehir Plancıları Odası’nın başlattığı yasal sürecin devam ettiğini, ancak 2863 Sayılı Kanun’a aykırı olarak Efes Alt Kapı’da otopark ve alışveriş merkezi inşa edildiğini belirtti.

Merkezi iktidarın yerel yönetimleri yok sayan tavrına dikkat çeken Sengel, “Bakanlıklar, ‘Sen yoksun, biz varız’ diyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Karınca misali suyu taşıdığımız yeri biliyoruz. Omuriliğimiz sağlam, vicdanımız rahat; kent suçu işlemiyoruz. Doğduğumuz topraklarda sözümüz olduğu sürece var olacağız. Sarayın önünde bizi beyaz zambaklarla beklemeyecekler, ama biz o kapıları zorlayarak aşacağız” diyerek mücadele kararlılığını vurguladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, şehir plancılığı mesleğinin kamusal alanların adil kullanımı için taşıdığı sorumluluğa dikkat çekti.

Başkan Tugay, “İnsanların ve tüm canlıların yaşam hakkına saygı duyulmayan bir dönemdeyiz. Ancak insan, mücadele ederek doğruyu bulabilen bir varlık. Bilgi sahibi, adaletli ve diğer canlıların haklarına saygılı olursanız başarılı olabilirsiniz” dedi.

Tugay, şehir plancılarının özel bir sorumluluk taşıdığını belirterek, “İnsanlar arasındaki çatışmaların çoğu mülkiyet meselesinden doğuyor. Şehir plancılığı, kişisel mülkiyet düzenlemelerinin ötesinde, herkese ait kamusal alanları düzenleme sorumluluğunu taşıyor. Sizler, şehirleri, köyleri, dağları, ovaları ve denizleri tüm insanlar ve canlılar için adil bir şekilde planlamakla yükümlüsünüz” diye konuştu.