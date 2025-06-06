Gebze’de bayram sabahlarının vazgeçilmez geleneği haline gelen bayramlaşma programı, bu Kurban Bayramı’nda da kent meydanında gerçekleşti. Bayram namazının ardından meydanda toplanan vatandaşlar, birbirleriyle ve protokol üyeleriyle bayramlaştı.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi tarafından organize edilen Kent Bayramlaşmasında Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve protokol üyeleri Gebzelilerle bayramlaştı.

Gebzelilerin Bayramını tebrik eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz tüm islam aleminin birlik ve beraberlik içinde bir bayram geçirmesi temennisinde bulundu.

Program kapsamında Gebze Belediyesi tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda da bulunuldu.