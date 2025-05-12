Yoğun geçen hizmet mesaisine karşın esnaf ve ev ziyaretlerine ara vermeden devam eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yeni haftanın ilk ziyaretini taksici esnafına yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Başkan Büyükgöz’den günün ilk ziyareti taksici esnafına oldu.

Yoğun geçen hizmet mesaisine karşın esnaf ve ev ziyaretlerine ara vermeden devam eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yeni haftanın ilk ziyaretini taksici esnafına yaptı.

Sabahın erken saatinde Anibal Taksi Durağı esnaflarına misafir olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, taksicilerle hasbihal etti. İkram edilen sabah çayı eşliğinde taksici esnaflarını dinleyen Başkan Büyükgöz, devam eden belediye projeleri ve hizmetlere ilişkin de bilgi verdi.

Taksici esnaflarının taleplerini, görüş ve önerilerini de dinleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Günün her saatinde, yaz kış demeden kentimize hizmet eden değerli taksici esnafımızı ziyaret ettik. Nazik misafirperverlikleri ve ikramları için teşekkür ediyorum” dedi.

Anibal Taksi Durağı esnafları da Başkan Büyükgöz’e ziyaretinden ötürü teşekkürlerini iletti.