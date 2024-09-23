Gebzeli çocuklar babalarıyla sahilde birlikte balık tuttu. Gebze Belediyesi’nin Eskihisar sahilinde düzenlediği ‘Baba ve Çocuk Balık Tutma’ etkinliğine katılan vatandaşlar çocuklarıyla eğlenceli vakit geçirdi.KOCAELİ (İGFA) -Gebze’de çocuklar babalarıyla sahilde birlikte balık tuttu.

Gebze Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Eskihisar’daki ‘Baba ve Çocuk Balık Tutma’ etkinliğine katılan aileler keyifli vakit geçirdi. Eskihisar sahilinde kale altında gerçekleşen etkinlikte oltasını alarak çocuklarıyla balık tutmaya gelen babalar, haftanın yorgunluğunu etkinlikte attılar.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ’E TEŞEKKÜR

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün de iştirak ettiği etkinlikte çocuklara ve babalara çeşitli hediyeler ve ikramlıklar dağıtıldı.

Ailelerle ve çocuklarla sohbet eden Başkan Büyükgöz’e teşekkür eden babalar, belediye çalışmalarında ve hizmetlerinde başarılar diledi.

Bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Büyükgöz de sahilde düzenlenen etkinliğe katılımlarından ötürü ailelere teşekkür etti.