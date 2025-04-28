Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan gebe düve desteği projesine başvuruda bulunan vatandaşlar için bilgilendirme toplantısı düzenlendi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli’de şehir hayatını bırakıp köyüne dönerek hayvancılıkla uğraşmak isteyen vatandaşlar için başlatılan Gebe Düve Desteği programı kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından başvuru yapan vatandaşlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yücel Arazsu ve şube müdürlerinin katıldığı toplantıda, destek başvurularının değerlendirme süreci, sağlanacak katkılar ve izlenecek prosedürler hakkında bilgiler verilirken, merak edilen sorular da cevaplandırıldı.
Gebe düve desteği bilgilendirme toplantısı yapıldı
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