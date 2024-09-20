Bayburt protokolünün gaziler ve şehit yakınları ile bir araya geldiği yemeğe Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkan Vekili Mustafa Akbaş, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Okan Karaseyfioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Fatih Aslan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin, Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Selami Köksal, kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.