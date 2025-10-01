Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri’nin doğumunun 818’inci Yıl dönümü dolayısıyla “Tasavvuf Musikisi İcra ve Sema” programı Onat Kutlar Tiyatro Salonu’nda düzenlendi.GAZİANTEP (İGFA) - Tasavvuf musikisinin manevi derinliği ve semanın sembolik anlamı ile zenginleşen etkinlikte, Antepli divan şairlerinin eserlerinden seçilen gazellerin tasavvuf musikisi icraları dinleyicilere sunuldu. Böylece hem Mevlana’nın evrensel mesajı hem de Gaziantep’in divan edebiyatına katkıları bir arada hatırlatıldı.

Etkinlikte ayrıca, Gaziantep Sanat ve Meslek Eğitim Kursları’nda (GASMEK) eğitim gören kursiyerler tarafından hazırlanan 30 eserden oluşan Hüsn-ü Hat Sergisi sanatseverlerle buluştu. Geleneksel İslam sanatlarının en zarif örneklerinden biri olan hat sanatı, kursiyerlerin emeği ve ustalığıyla izleyicilere estetik bir şölen sundu.

Programın bir diğer önemli bölümü ise Gazikültür Yayınları tarafından yayımlanan, Zeyneb Türkoğlu’nun kaleme aldığı “Gaziantep’te Dini Musiki” adlı kitabın tanıtımı oldu. Bu eser, şehrin zengin dini musiki geleneğini belgeleyen ve akademik açıdan önemli bir kaynak niteliği taşıyor.

Etkinlik aracılığıyla hem Mevlana’nın hoşgörü, sevgi ve birlik çağrısını yeniden gündeme taşımak hem de kentin kültürel mirasını sanatın farklı dallarıyla buluşturmak amaçlandı.

Gazikültür AŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Yakar, Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin doğumunun 818’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada şunları aktardı:

Gaziantep’te Mevlevihane denince akla Tekke Cami gelir. Ama aslında Şirvani Camii de bir Mevlevihanedir. Burası da ibadete açılmıştır. Tekke Camii’nin kitabesinde Farsça bir ifade var: ‘Bişnev ez ney’ yani Mesnevi’nin ilk mısrası. Bu mısradaki harflerin toplamı caminin yapılış tarihini verir. Bu, Mevlana Hazretleri’nin manevi izinin asırlar öncesinden bu topraklara yansıdığını gösterir.”