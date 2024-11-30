Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Hayat Tercihtir Akademik Başarıda Psikolojinin Rolü” adlı konferansla ünlü psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan ile sınavlara hazırlanan gençler bir araya geldi.GAZİANTEP (İGFA) - GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde yapılan konferansta moderatör olarak Şaban Özdemir yer aldı. Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yoğun sınav hazırlık maratonu, tercih dönemi, gelecek planlama, kariyer gibi konularda psikolojik olarak yoğunluğun yaşandığı dönemlerde rehberlik gibi konulara değinen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, örnekler vererek sınav döneminde gençlerin yaşadığı sıkıntıları anlattı.

SINAVA HAZIRLIK DÖNEMİ STRES YÖNETİMİNE DEĞİNİLDİ

Konferansta Nevzat Tarhan, sınava hazırlanan öğrencilere sınava yönelik çalışmalarda psikolojik zorluklar, sınava hazırlık ve sınav döneminde stres yönetimi konularına değindi. Konuşmasında ayrıca Tarhan, duygusal zeka, pozitif psikoloji konularına değinirken sosyal ve duygusal başarının önemini anlattı. Sosyal medyanın zararları üzerine değinen Prof. Dr. Tarhan, konular hakkında örnekler verdi.