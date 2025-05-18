Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, ailelere ve farklı yaş gruplarına yönelik etkinlikleri barındıran Gaziantep Aile Festivali, yoğun ilgi görüyor.GAZİANTEP (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan etmesiyle aile yapısının güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yürüten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, gençlere ve büyüklere aile bilincinin aşılanması ve konu hakkında merak edilenlerin yanıtlanması amacıyla yapılan festivalin ikinci gününde etkinliklere kaldığı yerden devam ediyor.

SÖYLEŞİLER VE PANELLER MERAK EDİLENLERİ ANLATTI

Ailelerin sıkça sorduğu ve karşılaştığı sorunlardan olan teknoloji bağımlılıkla mücadele, ebeveynlerle gençler üzerine sohbet ve madde bağımlılığı konularında alanında uzman isimlerle paneller düzenledi. Öte yandan aile yaşam becerileri konulu eğitim programları yapıldı.

KONSERLER VE ETKİNLİKLER TÜM GÜN DEVAM ETTİ

Alanda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aile Akademisi’nde görev alan psikologlar ebeveynlerin merak ettikleri soruları yanıtlarken Kadın Girişimci Kooperatiflerinde ilham veren hikayeler anlatıldı. Ayrıca Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Korosu Neşet Ertaş Türküleri’ni seslendirdi. Konserin sonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zehra Ünal, günün anısına koro şefine teşekkür ederek hediye verirken, tüm Gazi şehirlileri festivale davet etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin birimleri ve diğer kurumlar alanda çocuklara ve ebeveynlere yönelik etkinlikler düzenlendi, sağlık araçları vatandaşlarla buluştu.

“GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE VE BAŞKAN ŞAHİN’E DE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Aile olarak boyama etkinliğine katılan Çağlayan Erdal ve Güneş Erdal çifti ise etkinlikler için teşekkür etti. Çağlayan Erdal, “Festivali sürekli sosyal medyadan da takip ettik burada da geziyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Şahin’e de teşekkür ediyorum. Engelsiz Yaşam Merkezi’nin etkinliğine katıldık şimdi ailece. Boyama etkinliği hoşuma gitti kafamı dağıttım böylece” ifadelerini kullandı.

BURADAKİ ETKİNLİKLERİ HERKESE TAVSİYE EDERİM

Hemşire olan Güneş Erdal ise nöbetten çıkarak festivale geldiklerini aktararak, “Çok hoşumuza gitti festival gayet güzel. Büyükşehir Belediyesi böyle güzel işlere sürekli imza atıyor. Herkes ailesi ile gelebilir. Gayet iyi değerlendirdik buradaki etkinlikleri herkese tavsiye ederim” dedi.

“FESTİVAL ÇOK RENKLİ VE ÇOK GÜZEL”

Karakalem sanatına merakı olan ve Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Mülkiye Fazilet ise şunları aktardı:

“Karakalem öğrencim ile beraber geldim ve burada resim yapıyoruz. ‘Bir Fırçada Senden Olsun’ etkinliğindeyiz. Herkes katkı vererek büyük bir aile resmi çiziyoruz. Çok keyif alarak çizim yapıyoruz. Festival çok renkli ve çok güzel. Özellikle sanat ağırlıklı birçok stant var. Ailesiyle beraber çocuklar gelip ortaklaşa bir çizim yaptığında bile çok mutlu oluyorlar. Ailedeki bağları bu güçlendiriyor.”

Öğretmeni ile beraber resim çizen Rümeysa Özgenç de, “Bence çok eğlenceli bir festival herkes birlikte bir şey yapıyor. Arkada müzikler çalıyor, kermes tarzında çok renkli bir festival. Etkinlik için emeği geçenlere teşekkür ederiz” diye konuştu.

Aktif Yaşam Merkezi’nin etkinliklerine katılan Fatih Elcizri ise de festivali beğendiğini ve etkinliklerin sürekli devam etmesini istedi.