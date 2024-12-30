Son iki yılda yabancı yatırımcıların Türkiye’de gerçekleştirdikleri gayrimenkul yatırımlarını ilk 10 ülke bazında ve en fazla tercih edilen ilk 10 il belli oldu. Gayrimenkul yatırımında yabancı satış adeti bazında İstanbul, Antalya ve Mersin ilk üçte yer alıyor.İSTANBUL (İGFA) - Tüm gayrimenkul cinsinden 2024 yılı ilk 9 ay itibariyle en çok tercih edilen illerde satış adeti bazında ise ilk sırayı İstanbul aldı.

En çok tercih edilen illerde toplam hisseye isabet eden yüzölçümü bazında 2024 yılı ilk 9 ay itibariyle yabancıların gayrimenkul yatırımlarında en çok tercih ettiği il İstanbul olurken, İstanbul ilini sırası ile Mersin, Antalya, Bursa, Yalova, Muğla, Kocaeli, Aydın, Ankara ve İzmir izledi.

Türkiye’de yabancı alımında 2022’den 2023’e ilk 9 ay kıyaslandığında, işlem bazında yüzde42 civarında küçüldü. Bu rakam 2023’den 2024’e ilk yarısı kıyaslandığında bir yüzde 37 daha düştü.

Yabancı gayrimenkul yatırımlarında önemli bir ağırlığa sahip olan Körfez ülkelerinin, 2023 yılı ilk 9 ayında 873 bin 283 m² büyüklüğündeki tüm gayrimenkul cinsinde metrekare bazında yaptıkları yatırımlar 2024 yılı aynı döneminde yüzde 65 oranında azalarak 274 bin 302 metrekareye düşmüştür. Ayrıca, toplam yabancı yatırımlarının içinde Körfez ülkelerinin durumunu değerlendiren sektör temsilcilerinden EVA Gayrimenkul Değerleme, 2023 yılı ilk 9 ayında metrekare bazında toplam yabancı yatırım içinde payı yüzde25 olan Körfez ülkelerinin 2024 senenin aynı dönemindeki payının yüzde 21’e düştüğünü ortaya koydu.

Bu arada İstanbul’da yabancılara yapılan gayrimenkul satışlarında metrekare bazında 2023 yılının aynı dönemine göre 2024’de yüzde81’lik düşüş yaşandı.

Yabancı yatırımcıların 2024 yılı ilk 9 ay sonunda ve 2023 yılı aynı döneminde İstanbul’da gerçekleştirdikleri gayrimenkul alımlarımda ise, Tapu Yabancı İşler Daire Başkanlığı verilerine göre; 2023 yılı ilk 9 ayında 440 bin 169 metrekare olan yabancıların gayrimenkul edinimleri 2024 yılı aynı döneminde yüzde 81 azalarak 84 bin 267 metrekare oldu.

İSTANBUL’DA YABANCILARA KONUT SATIŞINDA İRAN BİRİNCİLİĞİ ALDI

Öte yandan 2024 yılı ilk 6 ay sonu itibariyle, yabancıların toplam adet bazında İstanbul genelindeki tüm gayrimenkul yatırımlarında, ilk sırada İran yer aldı.

Toplam adet bazında İran’ı Rusya Federasyonu, Çin, Irak, Azerbaycan, Filistin, Suudi Arabistan, Afganistan, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor.

Konut satış adedi özelinde ise Tapu Yabancı İşler Daire Başkanlığı’ndan alınan verilere göre yabancılara adet bazında, 2024 ilk 9 ayında İstanbul genelinde, toplam 7 bin 459 adet konut satıldı. Bu rakamla, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 33’lük bir düşüş gözlendi.

Tüm Türkiye’de yabancılara satılan konutların toplam konut satışları içindeki oranı TÜİK verilerine göre, 2023 yılı ilk 9 ay sonu itibariyle yüzde 3,1 iken bu oran 2024 yılı aynı döneminde yüzde 1,98’e düştü.