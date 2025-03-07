Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gabar’da 3 binin aşkın istihdam, 95 kuyuda ise günlük 78 bin varil petrol üretildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından Gabar’da üretilen petrole ilişkin şu açıklamalarda bulundu;

“Dün Karanlıktı, Bugün Aydınlık,

Dün Yas Vardı, Bugün Umut!

Gabar’da yanan bu ateş, terörsüz Türkiye’nin, güçlü yarınların ve enerji bağımsızlığının sembolü.

Günün en güzel fotoğraf karesi! “Kadınların elinin değdiği her yer güzelleşir” Günün en güzel fotoğraf karesi! “Kadınların elinin değdiği her yer güzelleşir”

3 bini aşkın istihdam

95 kuyuda günlük 78 bin varil petrol üretimi

Türkiye’nin enerjide bağımsızlık yolculuğunda dev bir adım.”