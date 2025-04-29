Geçtiğimiz yıl aramızdan ani bir şekilde ayrılan iletişimci ve yazar Fuat Delibaş’ın kaleme aldığı çocuk kitabı “İngiltere Günlüğü: Demir’in Maceraları”, Majör Yayınları etiketiyle okurlarla buluştu. Yayın koordinatörlüğünü Sibel Bağcı Uzun’un üstlendiği kitabın satışından elde edilecek tüm gelir, Delibaş’ın kızı Defne’nin eğitim bursu olarak değerlendirilecek.İSTANBUL (İGFA) - Fuat Delibaş, bu özel kitabı en büyük ilham kaynağı olan kızı Defne için yazdı. Onun hayal dünyasında iz bırakmak, sevgisini her zaman hissettirmek ve bir hatıra bırakmak istedi. Yeni bir ülkede hayat kurmaya çalışan küçük Demir’in gözünden anlatılan hikâye, cesaret, dostluk ve umut temalarıyla çocuklara sıcacık bir yolculuk sunuyor.

ÇOK ÖZEL BİR HATIRA

Kitabın arka kapağında yer alan “Baba olmanın en güzel yanı, sevgiyi sonsuz kılabilmektir…” cümlesini kitabın yayına hazırlık sürecinde kaleme aldıklarını belirten yayın koordinatörü Sibel Bağcı Uzun, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Fuat Delibaş, bu kitabı Defne ile birlikte tüm çocuklara bir umut, bir sevgi mirası olarak bıraktı. Bu kitap yalnızca bir çocuğun macerası değil, aynı zamanda bir babanın sevgisini, özlemini ve bağlılığını anlatan çok özel bir hatıra. Fuat Delibaş, kitabın yayına hazırlandığı süreçte yaşanan ani bir kayıpla aramızdan ayrıldı. Bize hem bu kitabı hem de kızı Defne’yi bir emanet gibi bıraktı. Onun hatırasını yaşatmak ve Defne’nin bu vesileyle yolunu aydınlatmak artık tüm dostlarının sorumluluğu oldu.”

Bursa’da Minteks mağazalarında satışa sunulan kitabı dileyenler, [email protected] adresinden de sipariş vererek alabilecek.

FUAT DELİBAŞ HAKKINDA

1983 yılında Samsun’da doğan Fuat Delibaş, Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. İstanbul Üniversitesi’nde İşletme ve Yönetim alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2006 yılında Bursa Nilüfer Belediyesi’nde başladığı kariyerine; Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Happy Center, Doktorsitesi.com gibi kurumlarda iletişim ve iş geliştirme alanlarında devam etti. 2015 yılında kurduğu Redcrow PRajansıyla yaratıcı projelere ve marka çalışmalarına imza attı. Son olarak, Tüyap Fuarcılık Grubu’nda Proje Satış Müdürü olarak ulusal ve uluslararası fuar projelerinde görev aldı.

İletişim, iş geliştirme ve proje yönetimi alanlarında önemli başarılara imza atan Delibaş, insan odaklı yaklaşımı, yenilikçi fikirleri ve titiz çalışmalarıyla tanındı. İlk ve son kitabı olan “İngiltere Günlüğü: Demir’in Maceraları”nı, büyük bir sevgiyle kızı Defne için kaleme aldı. Kitap henüz yayına hazırlanırken, Delibaş 12 Ocak 2024 tarihinde hayatını kaybetti.