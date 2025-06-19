Bursa'da Mudanya Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Dominik Cumhuriyeti galibiyeti Mütareke Meydanı’nda izlendi. Kanada maçı için de bu akşam aynı coşkuyla ilçede Mütareke Meydanı'nda buluşulacak.BURSA (İGFA) - Mudanya, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Voleybol Milletler Ligi İstanbul etabındaki heyecanına ortak oldu.

Mudanya Belediyesi’nin Mütareke Meydanı’nda düzenlediği etkinlikte, Filenin Sultanları’nın Dominik Cumhuriyeti’ni set vermeden yendiği maçı vatandaşlar büyük bir coşkuyla izledi.

Milli maç heyecanının coşkusuna ortak olunmaya devam edileceğinin belirten Mudanya Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Kanada ile oynayacağı karşılaşmanın da 19 Haziran Perşembe (bugün) saat 19.30’da yine Mütareke Meydanı’nda dev ekranda yayınlanacağını duyurdu.

Belediye, “Sandalyeni al, gel; bu coşkuya sen de ortak ol!” çağrısıyla tüm ilçe sakinlerini heyecana davet etti.