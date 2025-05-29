Futbol sahalarının tecrübeli ismi, FIFA kokartlı kadın hakem Sibel Yamaç Tamkafa, Üsküdar Üniversitesi Nörobilim doktora programından geçtiğimiz hafta başarıyla mezun olurken, doktora teziyle Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Tamkafa, dünya spor psikolojisi literatürüne değerli bir katkı sunarak, hakemlerin yoğun baskı altında sergiledikleri dikkat, bilişsel esneklik, stresle başa çıkma ve anlık karar alma gibi süreçleri nörobilimsel verilerle analiz etti.İSTANBUL (İGFA) - Futbol sahalarının tecrübeli ismi, FIFA kokartlı kadın hakem Sibel Yamaç Tamkafa, Üsküdar Üniversitesi Nörobilim doktora programından geçtiğimiz hafta başarıyla mezun oldu.

Hakemlik kariyerini nörobilimle birleştiren Sibel Yamaç Tamkafa, futbol hakemlerinin kritik anlarda sergiledikleri "zihinsel kontrol, stres toleransı ve sağlıklı karar verme" yetilerini bilimsel bir temele oturttu. Bu çalışma hatayı nörobilimle azaltan hakemlik becerisi kazanmak mümkün mü sorusunu da gündeme getirdi.

Üsküdar Üniversitesi çatısı altında yürüttüğü doktora çalışmasında, futbol hakemleri üzerinde EEG temelli sistematik nörofeedback uygulayarak, doktora teziyle Türkiye'de bir ilki gerçekleştirirken, dünya spor psikolojisi literatürüne de değerli bir katkı sundu.

FIFA KOKARTLI KADIN HAKEM NÖROBİLİMSEL VERİLERLE ANALİZ ETTİ

2001-2017 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu’nda düdük çalan ve uluslararası arenada 10 yıl boyunca FIFA yardımcı hakemliği gibi prestijli bir görevi üstlenen Sibel Yamaç Tamkafa, halen Hollanda’da gönüllü hakemlik görevini sürdürüyor.

Hakem eğitimlerine de zaman zaman katkı sağlayan Sibel Yamaç Tamkafa, doktora tezinde hakemlerin yoğun baskı altında sergiledikleri dikkat, bilişsel esneklik, stresle başa çıkma ve anlık karar alma gibi hayati önem taşıyan süreçleri nörobilimsel verilerle detaylı bir şekilde analiz etti.

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Türker Tekin Ergüzel ve yazar Prof. Dr. Rıdvan Ekmekçi’nin danışmanlığında yürütülen doktora tez çalışması, futbol hakemlerine uygulanan sistematik nörofeedback protokolünün somut etkilerini EEG verileri üzerinden bilimsel kanıtlarla ortaya koydu. Araştırma, nörofeedback uygulamalarının hakemlerin dikkatlerini daha iyi toplamalarına, duygusal dalgalanmalarını kontrol etmelerine ve dolayısıyla daha isabetli kararlar almalarına yardımcı olduğunu gösterdi.

BEYNİN KARAR VERME BÖLGELERİNE ODAKLANILDI

Tez kapsamında, özellikle beynin karar verme, planlama ve duygusal kontrol gibi üst düzey bilişsel işlevlerinden sorumlu olan prefrontal ve temporal korteks bölgelerine (FP1, FP2, T3, T4) odaklanıldı. Yapılan EEG analizleri, nörofeedback uygulamaları sonucunda hakemlerin dikkat sürekliliği ve duygusal regülasyon gibi kritik bilişsel alanlarda anlamlı ve pozitif yönde gelişmeler kaydettiğini bilimsel olarak kanıtladı. Bu bulgular, çalışmanın sadece spor bilimleri alanına değil, aynı zamanda uygulamalı nörobilim ve performans geliştirme alanlarına da önemli katkılar sunduğunu gösteriyor.

FIFA kokartlı hakem Sibel Yamaç Tamkafa, çalışmasıyla ilgili, “Nörofeedback uygulamalarının yüksek stres ve anlık karar verme becerisi gerektiren hakemlik gibi alanlarda etkinliğini gösteren bu çalışma; Türkiye’de ilk olması ve dünya literatüründe özgün bir yaklaşım sergilemesiyle dikkat çekiyor, hakem eğitimlerine yönelik bilimsel temelli ve yenilikçi bir perspektif kazandırıyor.” dedi.