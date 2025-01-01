Yeni yılı fiber dönüşüm için çalışan saha ekipleriyle birlikte Mardin’de karşılayan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, "Fiberin hızını Türkiye’nin her köşesine taşıyoruz" dedi.MARDİN (İGFA) - Türk Telekom, 2024 yılını 2025’e bağlayan 31 Aralık gecesinde Mardin’de gerçekleştirdiği çalışmalarla fiber ağ uzunluğunu 474 bin kilometreye taşıdı.

Fiberleşme oranı yüzde yüze yaklaşan Mardin’de, Türk Telekom’un sunduğu erişim hızı kapasitesi ise ülke ortalamasının üzerine çıkarak 487 Mbps’ye ulaştı.

Yeni yılı fiber dönüşüm operasyonları yürüten saha çalışanlarıyla birlikte Mardin’de karşılayan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, herkes için yüksek hızda erişim mottosuyla, ülkemizi en doğusundan en batısına, en güneyinden en kuzeyine, 81 ilin her köşesine uzanan fiber ağlarla örmeye devam ettiklerini söyledi.

"Türkiye genelinde ortalama 300 Mbps’i aşan hız verebilecek altyapı kapasitesine sahibiz. 9 milyondan fazla haneye 1 Gbps erişim hızı sağlıyoruz" diyen Önal, "Mardin’de yüzde yüze yaklaşan fiberleşme oranıyla buradaki abonelerimize 487 Mbps ile Türkiye ortalamasının üzerinde erişim hızı sunabilecek altyapımız var. Kentte LTE mobil baz istasyonu fiberleşmesinde de yüzde 56 ile Türkiye ortalamasının üzerinde bir değere ulaştık. Amacımız herkes için daha bağlantılı, daha akıllı, daha güvenli ve erişilebilir bir dijital dünya inşa etmek” diye konuştu.