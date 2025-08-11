CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2024 yılının haziran ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2025 yılını Uluslararası Kooperatif Yılı ilan ettiğini hatırlatırken, ülkemizde bu bağlamda ne yapıldığını sorguladı.NİĞDE (İGFA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Birleşmiş Milletler’in 2025 yılını “Uluslararası Kooperatif Yılı” ilan etmesini değerlendirdi. Gürer, kooperatifçiliğin tarımda üreticilerin yaşadığı düşük gelirli sorunlara çözüm olabileceğini belirterek, Türkiye'de kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Birleşmiş Milletler, 2025 yılını Uluslararası Kooperatif Yılı ilan etti. ‘Kooperatifler daha iyi bir dünya kuruyor’ teması öne çıkarıldı. Tarımda üreticilerin yaşadığı düşük gelirli sorunlar düşünüldüğünde, kooperatifçiliğin bir çözüm olduğu gerçeği ortadadır. Örgütlenmeler bulunsa da bu konuda hâlâ yapılması gerekenler vardır" açıklamasını yaptı.

Ömer Fethi Gürer, Türkiye’de kooperatifçilik yapısının önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, “Ülkemizde 2025 yılı Mart ayı sonu itibarıyla tarımsal alanda faaliyet gösteren kooperatif sayısı 11.058 olarak görülmektedir. Bunların tamamı aktiftir. Tarımsal kooperatif sayısı 6.369, sulama kooperatifi 2.442, su ürünleri kooperatifi 593, pancar ekicileri kooperatifi 31, Tarım Kredi Kooperatifi sayısı ise 1.623’tür. Tarımsal kooperatiflere ait toplam ortak sayısı ise 3.103.147’dir.” dedi.

“KOOPERATİFÇİLİK, ÜRETİCİYİ KORUR, TÜKETİCİYE UCUZ ÜRÜN SUNAR”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kooperatifçiliğin Türkiye’de mutlaka geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Üretim öncesi, üretim süreci ve üretim sonrasında kooperatifin varlığı, tarımdaki çiftçiyi korur. Raftaki ürünün tüketiciye uygun fiyatta ulaşmasını sağlar. Kooperatifçilik; adil bölüşüm, hakça dağıtım, ortak dayanışma, çiftçi, üretici ve besici lehine örgütlenme demektir. Gelişmiş ülkelerde kooperatifçilik önemsenmektedir. Üretici ve tüketicinin aynı anda fayda sağladığı, uygun fiyatta ürün satışına imkân tanıyan en kestirme yol kooperatifçiliktir.” ifadelerini kullandı.

PANCAR KOOPERATİFLERİ ÖRNEK MODEL

Gürer açıklamasında pancar kooperatiflerinin örnek alınması gereken başarılı yapılar olduğuna dikkat çekerek, “Pancar kooperatifleri bu anlamda örnek kooperatiflerdir. Çünkü üretim öncesinde çiftçinin tohum, gübre ve mazotuna destek olan, onlara uygun fiyatlı ürün erişimi sağlayan yapıları vardır.” dedi.

Ancak, kooperatifçiliğin yalnızca tarımda değil, genel anlamda da güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Gürer, “Türkiye’de yalnızca tarımda değil, kooperatifçiliğin genel olarak yasal altyapısı zenginleştirilerek daha az sorunlu bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

TARIMSAL POTANSİYELİN ANAHTARI: GÜÇLÜ KOOPERATİFLER

Kooperatifçiliğin üretim öncesinden raftaki ürüne kadar her aşamada geliştirilmesinin önemine işaret eden Ömer Fethi Gürer, “Üretimden önce de raftaki üründe de kooperatifçiliğin gelişmesi, Türkiye’nin tarımsal potansiyelinin büyümesini beraberinde getirecektir. Bu nedenle, dünya genelinde Kooperatifçilik Yılı ilan edilen bu süreçte kooperatifçiliğin güçlendirilmesi, kooperatiflerin desteklenmesi ve tarımsal anlamda daha uygun koşullarda krediye erişimden uygulamaya kadar yeni bir statüye kavuşturulması ihtiyaçtır.” diye konuştu.

“ÇUKOBİRLİK, TARİŞ, ANTBİRLİK, FİSKOBİRLİK YENİDEN YAPILANDIRILMALI”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, geçmişte güçlü bir kooperatifçilik yapısının var olduğunu hatırlatarak, “Daha önce ülkemizde Çukobirlik, Tariş, Antbirlik, Fiskobirlik gibi farklı ve büyük üretim kooperatifleri, ürün elde edilene kadar her aşamada güçlü kooperatif yapıları oluşturuyordu. Bu yapıları yeniden yapılandırarak tekrar hayata geçirmek, Türkiye için büyük fayda sağlayacaktır Kooperatifçilik özellikle tarımda yenibaştan ele alınmalı ve yasal düzenlemelerle özerk güçlü kooperatifçiliğin yolu açılmalıdır.2025 yılı uluslararası kooperatifçilik yılından kaç çiftçi,besici ,tarım bileşeni haberi var.Yeniden güçlü kooperatifçilik tarımın kurtarıcı olacaktır.” ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.