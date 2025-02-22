Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana’nın daha fazla turist çeken bir şehir olması için kentin doğal, kültürel, tarihi ve gastronomik zenginliklerini tanıtmaya devam ediyor.ADANA (İGFA) - Adana’nın eşsiz güzelliklerini görmek üzere şehre Fas’tan gelen 25 turizm acentası yetkilisiyle bir araya gelen Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: “Adana’mız sadece ülkemizin değil, dünyanın eşsiz şehirlerinden biridir.

Adana’nın güzelliklerini tanımak için kentimize Fas’tan gelen 25 turizm acentası yetkilisine, tarihi mekanlarımızı, müzelerimizi gezdirdik. Misafirlerimiz Adana Kebabı’nı ve diğer müthiş lezzetlerimizi tattı. En önemlisi onlara Adana’nın sıcak misafirperverliğini hissettirdik. Adana’yı turizmde hak ettiği yere getirmeye kararlıyız.”