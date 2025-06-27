Kınalıada’nın yüzyıllara tanıklık etmiş Hristos Rum Ortodoks Manastırı, 25 Haziran gecesi yalnızca duvarlarını değil, denizi, gökyüzünü ve kalpleri de titreten bir konserle sanatseverlere kapılarını açtı.İSTANBUL (İGFA) - Musıki Eğitim Vakfı’nın işbirliği ve iş insanı, aynı zamanda vakfın Yönetim Kurulu Üyesi Beyza Uyanoğlu’nun katkılarıyla, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın 53. İstanbul Müzik Festivali kapsamında hayata geçirilen “Ada” projesi, Türk ve Rum halklarının ortak ezgilerini tarihi bir mekânda, simgesel bir birliktelikle buluşturdu.

Konserde, Türkiye’den Çağlar Fidan (ney, vokal) ve Ezgi Köker (vokal), Yunanistan’dan ise Nikos Papageorgiou (kanun, vokal) ve Asineth Fotini Kokkala (vokal) sahne aldı. Bu dört sanatçı, Meis’ten Girit’e, İmroz’dan İstanbul Adaları’na uzanan halk şarkılarıyla iki kültürün duygusal belleğini aynı potada eritti.

Geleneksel formlarla çağdaş yorumları ustalıkla harmanlayan “Ada”, müzikseverleri geçmişin melodileriyle geleceğe taşıdı. Konserin sonunda izleyiciler uzun süre alkışlarla bu büyüleyici geceye eşlik etti. Musıki Eğitim Vakfı Başkanı ve Sanatçı Fikret Erkaya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen bu konser, sınırların ötesine geçen müziğin birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu.