Keçiören Belediyesi, bayram öncesi engelli ve yaşlılar için evde temizlik hizmeti veriyor. Başkan Dr. Mesut Özarslan, bu hizmeti yıl boyu sunduklarını belirtti.ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi, bayram öncesi engelli ve yaşlılara yönelik yürüttüğü evde temizlik hizmeti ile yüzleri güldürdü. Ev temizliği yapamayan engelli ve 65 yaş üstü yaşlı vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için verilen hizmet kapsamında onlarca evde bayram temizliği yapıldı. Ekipler halılardan pencerelere, mutfak dolaplarından lavabolara kadar birçok noktayı elden geçirdi. Bayram öncesi evi temizlenen vatandaşlar belediye ekiplerinin yürüttüğü temizlik hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.

Tüm imkanlarımızı seferber ettik

Keçiören’de kimsenin yalnız ve kimsesiz kalmayacağını belirten Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kimin neye ihtiyacı varsa elimizdeki tüm imkanları seferber ederek çalışıyoruz. Kurduğumuz evde temizlik ekibi de bu hizmetlerimizden bir tanesi. Sadece bayrama özel değil yıl boyunca ihtiyaç sahiplerinin evlerini temizliyoruz. Bayram öncesinde ise yoğun bir çalışma planı hazırlayarak temizlik çalışması talep eden tüm vatandaşlarımıza ulaştık” dedi.

Randevu ile hizmet veriliyor

Temizlik yapamayacak durumda olan engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlar 444 52 76’yı arayarak bu hizmetten faydalanabiliyor. Randevu gününden önce aranarak haberdar edilen hane sakinlerinin adreslerine belirlenen gün ve saatte gidilerek temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.